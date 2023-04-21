В Киеве полиция будет останавливать маршрутки с пассажирами во время воздушной тревоги

В настоящее время частные перевозчики не выполняют решение Совета обороны города по остановке транспорта во время воздушной тревоги.

В Киеве во время воздушной тревоги полиция будет останавливать в том числе и частных перевозчиков, чтобы пассажиры могли пройти в укрытие.

Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук на брифинге, передает УНИАН.

По информации Департамента транспорта КГГА, 80% остановок в Киеве имеют рядом хотя бы подземные переходы, которые можно использовать для защиты.

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Департамент транспорта КГГА получил указание о подготовке QR-кодов на остановках, чтобы с телефона можно было считывать информацию о расположении ближайших защитных сооружений.

По словам Ткачука, с патрульной полицией Киева был разговор о том, что частные перевозчики не выполняют решение Совета обороны города об остановке транспорта во время воздушной тревоги, чтобы дать людям возможность пройти до укрытий.

"Об этом мы говорили с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе и частных перевозчиков и требовать от них защиты для населения", — сказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

Ткачук отметил, что в феврале – марте 2022 года, когда вокруг Киева шли активные боевые действия, люди шли в укрытия. "Когда закончились активные боевые действия вокруг города, все расслабились, все почему-то решили, что война закончилась, что война на расстоянии 500 км нас не касается и к нам никакая беда прийти не может", — подчеркнул Ткачук. При этом он добавил, что защита людей в первую очередь зависит от них самих. "Я не могу заставить вас использовать защитные сооружения, но мы можем их открыть", – сказал он.

В КГГА подчеркнули, что сейчас тренировочных воздушных тревог нет, поэтому ни одно предупреждение о возможной опасности нельзя игнорировать.

Напомним, на подлете в Киев были обнаружены и сбиты восемь иранских дронов-камикадзе.