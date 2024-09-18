В Киеве полицейский живет в квартире тещи на 220 квадратов, которая официально при жизни заработала 100 гривен: фото

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Киева Тарас Полиенко живет в двухуровневой квартире в столичном ЖК площадью 220 квадратных метров, принадлежащей его теще, которая с 1998 года официально заработала 100 гривен, а в 2014 году вышла на пенсию.

Об этом сообщают "Схемы" (Радио Свобода). В комментарии журналистам Полиенко отметил, что ему неизвестны "обстоятельства приобретения" квартиры, а его жена объяснила, что ее мать зарабатывала на выращивании цветов, и, кроме того, в семье "была "Волга", которая равнялась по стоимости к жилой квартире в городе Киеве".

Полицейский также задекларировал, что его жена получила в подарок 7 миллионов гривен от своей бабушки, при этом ее официальные доходы тоже не позволили объяснить такие сбережения.

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Тарас Полиенко вместе с семьей переехал в квартиру в жилом комплексе бизнес-класса в Киеве в марте 2022 года, что указано в его декларации.

В том же году Полиенко покинул пост руководителя отдела полиции в Речном порту Киева и вступил в должность заместителя председателя столичного Нацпола. В декларации он указал, что владелица квартиры – его теща Валентина Ткаченко.

Полиенко переехал в квартиру в ЖК бизнес-класса в Киеве в марте 2022 года / Фото: "Схеми"

Согласно договору купли-продажи этой квартиры, который "Схемы" получили в свое распоряжение, она была приобретена в 2020 году за 3,3 миллиона гривен (в то время около 120 тысяч долларов). Указанная в документе площадь – 162,1 квадратных метра.

Однако позже площадь квартиры увеличилась до 220 квадратов – то есть почти на 40%, о чем свидетельствует выписка из государственного реестра недвижимости. Согласно справке "Бюро технической инвентаризации", которой располагают "Схемы", площадь увеличили на 58 квадратных метров за счет того, что застеклили террасу и лоджию.

Согласно планировке, квартира занимает два этажа и расположена на последнем этаже ЖК.

Согласно данным, полученным "Схемами" от источников в налоговой, Валентина Ткаченко с 1998 года официально заработала 100 гривен. На пенсию она вышла в 2014 году, сейчас получает менее 3 тысяч гривен в месяц. Такую же пенсию получает и ее муж, то есть тесть Полиенко. Все его официальные доходы за три года, без учета пенсии, по данным источников "Схем", составили около 350 тысяч гривен. То есть суммарно их официальных средств не хватило бы на покупку этой недвижимости в ЖК.

"Схемы" обратились за комментарием к Тарасу Полиенко. Он сказал, что "ему неизвестны обстоятельства приобретения указанной недвижимости". Он также затруднился ответить на вопрос об увеличении площади апартаментов.

Его жена Антонина Полиенко в комментарии журналистам о происхождении состояния матери объяснила так: "У мамы близко, не знаю сколько, соток цветов, которые она выращивает и имеет, соответственно, такой способ зарабатывания. Это раз. Во-вторых, еще в 80-х годах у мамы с папой была "Волга", которая приравнивалась по стоимости к жилой квартире в городе Киеве. То есть человек, умеющий зарабатывать деньги, он знает, как и где их зарабатывать".

По мнению юриста общественной организации "Центр противодействия коррупции" Алексея Бойко, если должностное лицо не может объяснить происхождение у тещи средств на квартиру, в которой теперь проживает и это декларирует, то "Специализированная антикоррупционная прокуратура может проверить происхождение этих денег — и если доказательств легального дохода не будет, тогда обратится в суд с иском о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства, это так называемая "гражданская конфискация".

Журналисты обратили внимание, что в своей декларации полицейский указывал ссуду: он получил около 3 миллионов гривен в 2016-м году от компании "СФК" (ООО "Современная финансовая компания"). Часть этих средств Полиенко инвестировал в квартиру в том же ЖК и с такой же площадью в 162,1 квадратных метра, как у апартаментов, которые позже купит теща полицейского. Но в 2020 году Полиенко задекларировал возврат инвестиций.

В комментарии "Схемам" полицейский говорит, что "отказался от участия в инвестиционном проекте строительства ЖК", но это "заключение не имеет никакого отношения к приобретению Валентиной Ткаченко недвижимого имущества в 2020 году".

В общей сложности сумма обязательств перед фирмой "СФК" в 2018 году достигла более 6 миллионов гривен – это ссуды, которые семья брала на автомобили и объекты недвижимости. Частично эти кредиты погашены, но в определенные периоды сумма обязательства Полиенко уменьшалась на миллионы без объяснений, а зарплаты супругов не могли бы покрыть такие расходы.

Согласно декларациям полицейского, с 2015 по 2023 год он получал заработную плату от 15 тысяч гривен до более 70 тысяч в месяц (последние два года – ред.), в то же время официальные доходы его жены с 2017 по 2023 годы составляют почти 600 тысяч гривен.

В том же жилом комплексе, где теща полицейского в 2020 году приобрела квартиру, Валентина Ткаченко купила также два паркоместа – стоимостью 172 500 гривен каждое. В декларации полицейского указан Lexus 2017 года выпуска, зарегистрированный на фирму, совладелицей которой до февраля 2024 года была жена.

Но на паркоместе журналисты заметили Mercedes S-класса, владельца которого установить не удалось. Автомобиль, вероятно, имеет номера прикрытия.

Владельца Mercedes S-класса, который журналисты заметили на паркоместе, установить не удалось / Фото: "Схеми"

Полиенко объяснил так: "Mercedes принадлежит друзьям моей жены, которые выехали за пределы Украины и попросили ее обеспечить хранение и периодическое обслуживание с целью сохранения его технического состояния. Мною лично осуществлялся периодический выезд с целью зарядки аккумуляторных батарей и технического надзора".

Полицейский подчеркнул, что поездки на этом автомобиле несистематичны, поэтому он и не декларирует пользование.

Также Тарас Полиенко декларирует подарок жене – 7 миллионов гривен наличными, которые она получила от бабушки в 2020 году. Согласно отчетности, эти деньги семья пока не тратила. На это еще в мае 2023 года обратили внимание в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

"Проведенный НАПК мониторинг образа жизни служащего установил, что у бабушки не было таких средств, которые она могла бы подарить внучке", – говорилось в сообщении ведомства.

Тогда НАПК направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру материалы "для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании актива необоснованным и взыскании его в доход государства". В комментарии "Схемам" в САП сообщили, что "тогда оснований для передачи дела в суд было недостаточно".

В комментарии "Схемам" Тарас Полиенко сообщил, что его жена "на протяжении длительного времени обеспечивала уход и заботу за своей бабушкой", поэтому она подарила внучке все имущество и сбережения. Его жена Антонина Полиенко происхождение 7 миллионов сбережений у бабушки объяснить не смогла.

Отдельно "Схемы" обратили внимание, что до переезда в столичный ЖК семья полицейского жила на Киевщине, в доме более 180 квадратных метров в поселке Большая Дымерка. Эта недвижимость записана на его сестру Елену Полиенко – заместителя директора Департамента по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Государственной миграционной службы Украины. Дом находится на участке, который также принадлежит Елене Полиенко, а по соседству – земля и дом, принадлежащие матери Полиенко.

С помощью спутниковых снимков Maxar журналисты "Схем" установили, что в то время, когда Тарас Полиенко жил у сестры, на земельном участке появилось еще одно здание.

Когда Полиенко жил у сестры, на земельном участке появилось еще одно здание / Фото: "Схеми"

После того, как Тарас Полиенко перешел на должность заместителя председателя столичного Нацпола, на участке матери и сестры началась перестройка домов, появился бассейн и изменился ландшафтный дизайн.

Перестройка домов на участке матери и сестры Полиенко / Фото: "Схеми"

Сестра Полиенко – чиновница Государственной миграционной службы – в комментарии сообщила, что сейчас на территории продолжается перестройка, потому что семейное имущество было уничтожено в 2022 году, во время вторжения российской армии в их поселок.

За какие средства идет восстановление, Елена Полиенко не ответила, но Тарас Полиенко отметил, что она осуществляется "за счет средств семьи и близких родственников" и сообщил, что "при приобретении регистрационного статуса у зданий, имущество будет внесено в соответствующие государственные реестры и декларацию".

Напомним, у полицейского, который подарил тестю Porsche, а теще – имение, и которого должны были судить, нашли еще 14 млн грн.

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