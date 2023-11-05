В Киеве полицейский жестоко избил военного в отделе полиции — соцсети (видео)

В Сети появилось видео избиения украинского военного столичным полицейским.

Видео избиения распространяют украинские паблики в телеграмм-канале.

По данным соцсетей, инцидент произошел в Шевченковском районном отделе полиции. Военный после тяжелого ранения был направлен на военную лечебную комиссию (ВЛК) в Киев. После прохождения комиссии защитник направился на вокзал, где был задержан полицейскими за нарушение комендантского часа.

"Это при том, что у него в руках был билет на поезд, заключение ВЛК и военный билет. Сергей вернулся в сектор боевых действий с тяжелым сотрясением мозга и многими другими признаками избиения. Сейчас находится в больнице города Балаклея, куда уже звонили из Киева и просили не оформлять травмы", — говорится в сообщении.

Когда именно произошел инцидент – неизвестно.

В Киеве полицейский избил военного в отделении полиции - соцсети

На кадрах видно, как сотрудник полиции толкнул военного так, что тот влетел в стену и упал. Правоохранитель выкрикивал: "У тебя есть проблема". Присутствовавшие в отделении никак не отреагировали на увиденное.

По состоянию на утро 5 ноября стражи порядка Киева пока не прокомментировали соответствующие кадры, распространенные в Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что военный, жестоко избитый на Одесщине, скончался в больнице. Жена обещает наказать виновных.

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