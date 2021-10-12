В Киеве полицейские задержали группу лиц, которая обпаивала людей сильнодействующим препаратом и отбирала их вещи

В результате действий подозреваемых один из пострадавших скончался.

В Киеве полицейские задержали группу лиц, которая подсыпала людям сильнодействующий препарат и забирала их вещи.

Об этом сообщает сайт Нацполиции.

Фигуранты дела знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат.

Правоохранители задержали пять человек за совершение разбойных нападений на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов. Это — четверо мужчин, 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения, и женщина, 1980 года рождения.

Как рассказал заместитель начальника полиции Киева — начальник следственного управления Дмитрий Шумейко, в ходе досудебного расследования полицейские установили, что каждый из сообщников имел четкое распределение функций.

У Києві поліцейські затримали групу осіб, яка обпоювала людей сильнодійним препаратом та відбирали їх речі (8 фото)

"Мы выяснили, что правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах и предлагали им выпить алкоголь. В этот момент они незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали. Также известно, что от действий правонарушителей умер один из пострадавших", — отметил он.

Кроме того, полицейские провели четыре обыска, в том числе по месту жительства лиц, причастных к совершению преступлений. В результате изъято флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Начатые уголовные производства по части первой статьи 115 — умышленное убийство и частью второй статьи 187 — разбой Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанным сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", — сообщил Дмитрий Шумейко.

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