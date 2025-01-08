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В Киеве полицейские во время конфликта избили и бросили на землю мужчину с протезом: появилось видео

В Киеве полицейские во время конфликта избили и бросили на землю мужчину с протезом: появилось видео

Двое полицейских повалили мужчину на протезе на землю / Фото: скриншот с видео

В полиции говорят, что водитель Ford на протезе во время общения вел себя агрессивно и пытался уйти с места происшествия, угрожая патрульным физической расправой.

В Подольском районе Киева полиция жестко задерживала мужчину на протезе. Копы били мужчину и повалили на землю.

Об этом сообщили местные паблики и обнародовали шокирующее видео.

Кожут в полиции

В патрульной полиции Киева рассказали, как развивались события.

"В соцсетях распространяется видео о задержании мужчины в Подольском районе Киева: мы выяснили обстоятельства происшествия. Сегодня во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль Ford с государственным номерным знаком, который не отвечал требованиям государственных стандартов. Мы остановили транспортное средство. Во время общения водитель вел себя агрессивно и пытался уйти с места происшествия, угрожая патрульным физической расправой", – говорится в сообщении.

Инспекторы предупредили мужчину о неправомерности таких действий, однако он на замечания не реагировал и нанес телесные повреждения патрульному.

"Инспекторы задержали мужчину и вызвали на место следователей. По этому факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа во время исполнения им служебных обязанностей) УКУ", — подытожили в полиции.

В Киеве полиция жестко задерживала мужчину без ноги

В Киеве полиция жестко задерживала мужчину без ноги

Напомним, в Киевской области люди в военной форме избили парня, а женщину потащили за машиной.

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