В Киеве полицейские провели рейд развлекательными заведениями: вручили 119 повесток (видео)

На нарушителей, находившихся на улицах столицы во время комендантского часа, составили административные протоколы. Кроме того, 119 гражданам вручили повестки с целью проверки их пребывания на военном учете.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Отмечается, что с целью предупреждения работы заведений общепита, клубов, дискотек и мест массового отдыха граждан в комендантский час, такие мероприятия будут продолжаться и дальше.

"Поскольку комендантский час начинается в 23:00, посетителям и персоналу заведений необходимо успеть вернуться по домам до установленного времени. Ранее большинство учреждений пренебрегали безопасностью и осуществляли свою деятельность, несмотря на установленные ограничения, в том числе и развлекательные заведения в Печерском районе столицы, относительно которого были обнаружены публикации в сети интернет, следовательно, нами была проведена проверка соблюдения развлекательными учреждениями нововведений относительно времени работы", — пояснили в полиции.

В результате проверки нарушений со стороны хозяйствующих субъектов полицейские не зафиксировали.

Напомним, в понедельник, 5 сентября, Киев снова затянуло смогом. Столица Украины оказалась на первом месте в рейтинге самых грязных городов мира.

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