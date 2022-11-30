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В Киеве поклонник советской символики "заминировал" Офис президента (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1288
Время на прочтение
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В Киеве поклонник советской символики "заминировал" Офис президента (фото)

Фото: Полиция Киева / Facebook

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Печерском районе Киева задержали 51-летнего мужчину, который позвонил на линию "102" и сообщил о минировании Офиса президента. У него дома во время обыска обнаружили советскую символику.

Об этом 30 ноября сообщили в полиции Киева.

За ложное сообщение о минировании мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Раньше он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Его задержали и сообщили ему о подозрении.

Направлено ходатайство в суд об избрании киевлянину меры пресечения в виде содержания под стражей.

© Полиция Киева / Facebook
Фото: Полиция Киева / Facebook
© Полиция Киева / Facebook
Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве при Лукьяновском СИЗО открыли "Пункт незламності". Пользователи сети сразу разразились шутливыми комментариями о его местоположении, а также о том, что генератор стоит прямо посреди комнаты.

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Дата публикации
Просмотры
1288
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