В Киеве поклонник советской символики "заминировал" Офис президента (фото)

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Печерском районе Киева задержали 51-летнего мужчину, который позвонил на линию "102" и сообщил о минировании Офиса президента. У него дома во время обыска обнаружили советскую символику.

Об этом 30 ноября сообщили в полиции Киева.

За ложное сообщение о минировании мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Раньше он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Его задержали и сообщили ему о подозрении.

Направлено ходатайство в суд об избрании киевлянину меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, в Киеве при Лукьяновском СИЗО открыли "Пункт незламності". Пользователи сети сразу разразились шутливыми комментариями о его местоположении, а также о том, что генератор стоит прямо посреди комнаты.

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