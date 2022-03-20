В Киеве показатели радиационного фона и атмосферного воздуха находятся в норме

В Киеве показатели радиационного фона и атмосферного воздуха находятся в норме

Об этом свидетельствуют данные из шести контрольных точек города.

В Киеве показатели радиационного фона и атмосферного воздуха по состоянию на 20 марта находятся в норме.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Показатели атмосферного воздуха Киева согласно данным из шести контрольных точек города соответствуют норме", — говорится в сообщении.

Так, сегодня, 20 марта, по состоянию на 13:00 в Киеве на левом берегу фиксируется показатель радиационного фона 0,13 мкЗв/час, на правом берегу – 0,14 мкЗв/час при норме 0,26 мкЗв/час.



Напомним, 19 марта в двух селах возле столицы – Новые Петровцы Вышгородского района и Тарасовка Бучанского района возникли пожары на свалках. Утром столица была объята сильным дымом, ощущалась неприятная вонь.