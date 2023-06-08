В Киеве показали укрытие, отремонтированное за 1,3 млн грн (фото)

Министр Камышин сообщил, что за ремонт 103 кв. м укрытия было потрачено 1,3 млн. грн.

В Киеве на фоне недавнего трагического инцидента, когда люди погибли от прилета перед дверью закрытого укрытия, продолжаются ревизии таких зданий.

Министр стратегической промышленности Александр Камышин показал одно из укрытий в Святошинском районе, которое было отремонтировано за 1,3 млн грн.

"Ситуация немного лучше, чем в других районах, где мы уже побывали. Большинство укрытий были открыты. Но до приемлемого состояния укрытий еще далеко. Из интересного. Увидел первое свеже отремонтированное укрытие. 1,3 млн грн за ремонт 103м2 укрытия. Это из тех 1, 2 млрд о выделении которых говорил наш мэр Кличко", – отметил Камышин.

Стоит ли ремонт укрытия потраченных на него денег, судите сами после просмотра фото:

Укрытие в Святошинском районе после ремонта (9 фото)

Напомним, в ночь на 1 июня оккупанты запустили по Киеву 10 ракет "Искандер". Возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Люди пришли к укрытию, однако там было закрыто. Они получили смертельные ранения в результате падения обломков сбитой вражеской ракеты.

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