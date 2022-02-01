В Киеве показали, как строится метро на Троещину (фото)

В Киеве показали, как строится метро на Троещину (фото)

Мужчина объяснил, что видно на фото.

В Сети показали, как на левом берегу Киева строится метро на Троещину.

Соответствующие фото опубликовал Олег Тоцкий на своей странице в Facebook.

Мужчина объяснил, что на Русановских садах между монолитным и сборным участком тоннелей сейчас возводится камера металлоконструкций. В метро ее сокращенно обозначают "КМК".

"Металлоконструкция – это ни что иное, как гермозатвор. По ширине камера чуть больше ширины обычного тоннеля, чтобы туда поместился как сам гермозатвор (в открытом виде), так и весь сопутствующий хлам", — написал он.

Тоцкий добавил, что на фото также видна нижняя часть оклада (выступление поперек тоннеля) и его будущие стенки.

"Они пока что обозначены выступающими вертикальными прутьями арматуры. Оклад — это что-то вроде дверного косяка, только для затвора. Гермодвери вывешиваются на оклад и прижимаются к нему при закрывании, запечатывая проход", — объяснил мужчина.

Отметим, что самое желанное жилье в Киеве традиционно находится рядом со станциями метро – чтобы можно было удобно и быстро передвигаться по городу. Из-за большого спроса растет и цена. ТСН.ua узнал, сколько стоит арендовать квартиру за 10-15 минут ходьбы до подземки и на какой ветке дешевле.

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