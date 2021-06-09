В Киеве пока полиция на мосту спасала одного самоубийцу, другой прыгнул в Днепр

В Киеве полиция спасла двух мужчин, которые хотели совершить самоубийство.
В Киеве правоохранители спасли 22-летнего мужчину, который угрожал совершить самоубийство. В это время в полицию обратились водители, которые сообщили, что с моста прыгнул другой мужчина.
Об этом сообщили в Нацполиции Киева.
22-летний мужчина стоял на перилах Южного моста и угрожал прыгнуть в Днепр. Очевидцы вызвали полицию. Правоохранителям удалось спасти мужчину. Его до прибытия медиков отвели на безопасной участок дороги.
В этот момент в полицию обратились водители, которые сообщили, что с Южного моста прыгнул другой самоубийца. Спасатели оперативно вытащили его из воды и передали 39-летнего мужчину медикам.
Обстоятельства событий устанавливаются.
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