В Киеве погиб мужчина во время пожара в многоэтажке: квартира сгорела дотла

Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже.
В Киеве 2 февраля вспыхнул огонь в квартире в 9-этажном жилом доме по улице Смелянской, что в Соломенском районе. В результате пожара погиб мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже. Во время тушения пожара на полу обнаружили владельца жилья без признаков жизни. Его передали бригаде скорой помощи, констатировавшей смерть.
В результате пожара квартира сгорела дотла — личные вещи, мебель, закоптило стены и потолок. Обстоятельства и причины трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, что в Кропивницком из-за мощного взрыва газа в многоэтажке вспыхнул пожар. Поэтому в 74 квартирах выбиты окна. На месте трагедии погиб мужчина.
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