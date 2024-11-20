В Киеве погиб американский военный и преподаватель такмеда Майкл Меоли: что известно

Майк Меоли погиб на 72 году жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.
В Киеве в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия погиб Майк Меоли – американский военный и парамедик с большим опытом. Он внес значительный вклад в развитие тактической медицины в Украине.
Об этом сообщает благотворительный фонд PULSE.
"Майк был преданным другом Украины и настоящим фанатом своего дела. Благодаря его усилиям сегодня в Украине действует сеть авторизованных тренинговых центров NAEMT, обучающих по самым высоким мировым стандартам", – говорится в сообщении.
Меоли активно внедрял лучшие практики тактической медицины, в частности, учил украинских военных методов экстренного спасения на поле боя. Особенно он любил рассказывать о коникотомии, делясь своим опытом с коллегами.
Также рассказывают, что особенностью подхода Майка была вера во внутренний потенциал украинцев. В отличие от некоторых западных экспертов, считавших, что Украина нуждается в постоянном внешнем контроле, он подчеркивал: "Лучшая тактическая медицина создается именно в Украине. Украинцы способны самостоятельно учить себя и передавать свой опыт дальше".
Напомним, в Киеве на Подоле автомобиль на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.
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