В Киеве подтопило пляжи и парки: ГВА показала фото и видео половодья

В частности, большая вода в столице залила детские и спортивную площадки.
В результате половодья в Киеве по состоянию на 24 апреля подтопили парк Муромец и Гидропарк.
Об этом свидетельствуют фото и видео от Киевской ГВА.
"Половодье в столице. Высокая вода в парке Муромец и Гидропарке", – говорится в коротком заявлении.
На опубликованных кадрах видны подтопления в парках, в том числе большая вода залила детские и спортивную площадки, месторасположения беседок, песчаные пляжи на реке Днепр.
Как сообщила корреспондентка ТСН Маргарита Потапова, в Киеве с утра вода вышла из берегов Днепра. Подтопление было зафиксировано на Трухановом острове и Русановской набережной. Но такой уровень воды, говорят спасатели, не критический.
Напомним, ранее 24 апреля в городской военной администрации сообщили, что в Киеве половодье обновило свой рекордный уровень, но пока не представляет угрозы для столицы. Уровень воды в Днепре достигает 644 см над "0" поста.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Днепр разливается! Подтопить может в нескольких областях!
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