В Киеве подтопило пляжи и парки: ГВА показала фото и видео половодья

В частности, большая вода в столице залила детские и спортивную площадки.

В результате половодья в Киеве по состоянию на 24 апреля подтопили парк Муромец и Гидропарк.

Об этом свидетельствуют фото и видео от Киевской ГВА.

"Половодье в столице. Высокая вода в парке Муромец и Гидропарке", – говорится в коротком заявлении.

На опубликованных кадрах видны подтопления в парках, в том числе большая вода залила детские и спортивную площадки, месторасположения беседок, песчаные пляжи на реке Днепр.

Как сообщила корреспондентка ТСН Маргарита Потапова, в Киеве с утра вода вышла из берегов Днепра. Подтопление было зафиксировано на Трухановом острове и Русановской набережной. Но такой уровень воды, говорят спасатели, не критический.

Половодье в Киеве 24 апреля 2024 года / Фото: Киевская городская военная администрация.

Половодье в Киеве 24 апреля 2024 года / Фото: Киевская городская военная администрация.

Половодье в Киеве 24 апреля 2024 года / Фото: Киевская городская военная администрация.

Половодье в Киеве 24 апреля 2024 года / Фото: Киевская городская военная администрация.

Подтопление в Киеве в результате весеннего половодья/Скриншот с видео КГВА

Подтопление в Киеве в результате весеннего половодья/Скриншот с видео КГВА

Подтопление в Киеве в результате весеннего половодья/Скриншот с видео КГВА

Половодье в Киеве сняли на видео: подтопило пляжи и парки

Напомним, ранее 24 апреля в городской военной администрации сообщили, что в Киеве половодье обновило свой рекордный уровень, но пока не представляет угрозы для столицы. Уровень воды в Днепре достигает 644 см над "0" поста.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Днепр разливается! Подтопить может в нескольких областях!

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