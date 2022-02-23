В Киеве подросток выпал из окна пятого этажа жилого дома: фото

На месте трагедии, кроме матери, были классный руководитель и директор школы, говорят, что парень был спокойным и хорошо учился.
В Киеве 13-летний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома.
Трагический случай произошел на улице Межевой, 19 в Подольском районе.
Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.
"Мужчина выгуливал собаку и увидел страшную картину: возле дома №19 в луже крови лежал юноша без сознания (как потом выяснилось, 2009 года рождения). Парень выпрыгнул из окна пятого этажа. На момент трагедии в квартире находился сам. Только недавно вернулся из школы. Оповестили мать о трагедии, она сразу прибежала с работы, со слезами на глазах. Также на месте находились классный руководитель и директор школы. Они от комментариев отказались, сообщили лишь, что парень был спокойным и хорошо учился", — говорится в сообщении.
Приехавшая на вызов скорая госпитализировала ребенка.
Причины трагедии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в Киеве патрульные спасли парня, который хотел выпрыгнуть из окна многоэтажки. Они схватили его за ноги в последний момент.
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