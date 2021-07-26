В Киеве подросток ради ролика для TikTok разбил бутылку элитного алкоголя за $7,5 тысячи (видео)

Блогер вместе с другом, который снимал видео, отказался компенсировать стоимость разбитого виски.
В Киеве блогер ради ролика для TikTok разбил бутылку элитного виски.
Его стоимость может составлять 205 тысяч гривен.
Об этом сообщает один из киевских telegram-каналов.
Подросток говорит, что держит в руках бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948, а затем разжимает руку.
Парень вместе с другом, который снимал видео, отказался компенсировать стоимость разбитой бутылки элитного виски.
Напомним, в Киеве блогер, которого зовут Роман, публично сжег украинский паспорт и похвастался этим в Сети. Позже молодой человек опубликовал еще одно видео, на котором извинился за свой поступок. Он не сумел объяснить цель сожжения паспорта и заявил, что документ был ненастоящим.