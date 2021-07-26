В Киеве подросток ради ролика для TikTok разбил бутылку элитного алкоголя за $7,5 тысячи (видео)

Блогер вместе с другом, который снимал видео, отказался компенсировать стоимость разбитого виски.

В Киеве блогер ради ролика для TikTok разбил бутылку элитного виски.

Его стоимость может составлять 205 тысяч гривен.

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Об этом сообщает один из киевских telegram-каналов.

Подросток говорит, что держит в руках бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948, а затем разжимает руку.

Парень вместе с другом, который снимал видео, отказался компенсировать стоимость разбитой бутылки элитного виски.

Напомним, в Киеве блогер, которого зовут Роман, публично сжег украинский паспорт и похвастался этим в Сети. Позже молодой человек опубликовал еще одно видео, на котором извинился за свой поступок. Он не сумел объяснить цель сожжения паспорта и заявил, что документ был ненастоящим.

В Киеве подросток ради хайп разбил бутылку виски за $ 7500

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