В Киеве подростка ударило током на крыше электрички (фото)

Врачи госпитализировали мальчика.
В Киеве на железнодорожной станции "Киев-Волынский" 12-летний мальчик забрался на вагон электрички и получил удар током.
Об этом сообщила полиция Киева.
По предварительной информации, ребенка ударило электрическим разрядом. Очевидцы тушили пламя огнетушителем. Врачи госпитализировали мальчика с тяжелыми ожогами.
На месте работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, в центре Киева человек перерезал себе горло бензопилой.
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