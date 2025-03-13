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В Киеве подростка ударило током на крыше электрички (фото)

В Киеве подростка ударило током на крыше электрички (фото)

В Киеве подростка ударило током на крыше электрички / Фото: Полиция Киева / Facebook

Врачи госпитализировали мальчика.

В Киеве на железнодорожной станции "Киев-Волынский" 12-летний мальчик забрался на вагон электрички и получил удар током.

Об этом сообщила полиция Киева.

По предварительной информации, ребенка ударило электрическим разрядом. Очевидцы тушили пламя огнетушителем. Врачи госпитализировали мальчика с тяжелыми ожогами.

На месте работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

В Киеве подростка ударило током на крыше электрички / © Киев Оперативный
В Киеве подростка ударило током на крыше электрички / Фото: Киев Оперативный
В Киеве подростка ударило током на крыше электрички / © Киев Оперативный
В Киеве подростка ударило током на крыше электрички / Фото: Киев Оперативный

Напомним, в центре Киева человек перерезал себе горло бензопилой.

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