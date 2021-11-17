Мужчины уволились из рядов полиции в 2020 году.

В Киеве подполковник и майор полиции продавали наркотики.

Мужчины уволились из рядов полиции в 2020 году.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, двое бывших полицейских (подполковник и майор, уволившихся из рядов полиции в 2020 году) организовали бизнес, связанный с незаконным оборотом наркотических веществ. Расчеты с клиентами производились наличными, а товар передавался из рук в руки", – говорится в сообщении полиции.

С целью документирования их преступной деятельности правоохранители провели у фигурантов оперативную закупку наркотических средств – 15 г кокаина и 100 г метадона на общую сумму 3 тысячи долларов США, что составляет особенно большой размер.

После получения выводов экспертизы у бывших полицейских провели обыски, в ходе которых были изъяты наркотические средства, весы, боеприпасы, оружие, черновые записи, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, около 20 паспортов разных стран на имя других лиц, специальные технические средства для слежения за передвижением автомобилей, устройства для проникновения в автомобили и другие вещественные доказательства.

В настоящее время одному лицу доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также готовится сообщение о подозрении другому фигуранту уголовного производства.

За совершенное злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины, который убил и расчленил собственную мать.

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