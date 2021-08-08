В Киеве подозреваемые в убийстве майдановца Вербицкого в ночь на воскресенье вышли из СИЗО: фото

В Киеве подозреваемые в убийстве майдановца Вербицкого в ночь на воскресенье вышли из СИЗО: фото

Сергей Мисливый перед выходом получил новое подозрение.

В Киеве подозреваемые в похищении и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого — Иван Новотный и Сергей Мисливый — в ночь на воскресенье вышли из СИЗО.

Об этом сообщили журналисты Watchers.

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Новотного задержали в марте 2020 года, до этого он несколько месяцев находился в розыске. Его встречали из СИЗО адвокат и двое друзей.

В то же время Сергей Мисливый перед выходом получил новое подозрение.

"В ночь с 7 на 8 августа Печерский суд Киева начал рассмотрение пресечения Мисливому по новому подозрению, но потом сделал перерыв до 10:00 утра. Новое подозрение касается вновь выявленных данных о вероятной организаторской роли Мисливого. Ранее ему инкриминировали только совершение преступления", — говорится в сообщении Watchers.

Мисливый до задержания в марте 2020 года находился в розыске более шести лет.

Напомним, в январе 2014-го в период Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили неизвестные с территории Александровской больницы и вывезли за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму.

Летом 2019 года Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца Александра Волкова. Его подозревают в организации похищения Игоря Луценко во время событий Евромайдана.

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