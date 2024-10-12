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В Киеве подорожала аренда жилья: где искать самые выгодные варианты

В Киеве подорожала аренда жилья: где искать самые выгодные варианты

На левом берегу Киева можно найти самые дешевые квартиры / Фото: pixabay.com

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в начале октября составила 16 тысяч гривен, что на 6,6% больше, чем месяцем ранее.

Рынок аренды жилья в столице продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию роста цен. В последние месяцы стоимость аренды квартир в Киеве существенно увеличилась.

Об этом пишет Big Kyiv.

По данным аналитиков рынка недвижимости, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в начале октября достигла 16 тысяч гривен, что на 6,6% больше, чем месяцем ранее. Аренда двухкомнатной квартиры обойдется в среднем в 24 тысячи гривен, что на 20,6% дороже по сравнению с предыдущим месяцем.

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Почему растут цены?

Эксперты называют несколько причин столь стремительного подорожания аренды:

  • Увеличение спроса: значительное количество людей переезжают в Киев в поисках работы и лучших условий жизни.
  • Ограниченное предложение: количество сдаваемых в аренду квартир не успевает по возрастающему спросу.
  • Инфляция: рост цен на продукты и сервисы также оказывает влияние на цена аренды жилья.

Где дороже всего арендовать квартиру в Киеве?

Высокие цены на аренду жилья традиционно наблюдаются в центральных районах города. Так, самые дорогие однокомнатные квартиры можно найти в Печерском (35 500 грн), Шевченковском (25 000 грн) и Голосеевском (20 000 грн) районах. Цены на аренду в этих районах объясняются их престижностью, развитой инфраструктурой и близостью к центру города.

Где можно найти жилье подешевле?

Если вы ищете более бюджетный вариант, следует обратить внимание на удаленные от центра районы. Дешевые однокомнатные квартиры можно арендовать в Днепровском, Дарницком (15 000 грн), Святошинском (13 000 грн) и Деснянском (10 000 грн) районах.

Чего ждать в будущем?

Эксперты прогнозируют, что цены на аренду жилья в Киеве продолжат расти, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Однако некоторые эксперты считают, что по достижении определенного уровня цены стабилизируются.

Советы ищущим жилье в аренду

  • Начинайте поиск заранее: чем раньше вы начнете искать жилье, тем больше у вас будет вариантов для выбора.
  • Используйте разные источники информации: ищите объявления на специализированных сайтах, в социальных сетях и в печатных изданиях.
  • Сравните цены: не спешите с выбором, сравните предложения от разных арендодателей.
  • Заключайте договор аренды: обязательно заключайте договор аренды, где будут прописаны все условия сотрудничества.

Напомним, в Киеве в некоторых домах больше не будут выключать свет. Читайте, что там придумали.

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