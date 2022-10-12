В Киеве поднялся уровень воды в Днепре: власть объяснила причины

Повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева не превышает аварийных значений, городские службы контролируют ситуацию.

Вода в Днепре поднялась в Киеве в связи с интенсивной работой ГЭС.

Об этом информирует КГГА.

Специалисты ожидают, что уровень воды стабилизируется в течение недели.

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"Поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержки объединенной энергетической системы Украины. Городские службы контролируют ситуацию", — говорится в сообщении.

По данным "Укргидэнерго", ГЭС и ГАЭС работают в обычном режиме. Компания продолжает обеспечивать покрытие пиковых нагрузок, регулировку частоты и мощности, а также мобильный аварийный резерв в Объединенной энергосистеме Украины.

Между тем, жителей Киева и области снова просят уменьшить использование мощных электроприборов, особенно в вечерние пиковые часы нагрузок с 17:00 до 22:00.

Напомним, в Киеве с 3 по 8 октября 2022 года в воздухе зафиксировали превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в четыре раза и формальдегида втрое.

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