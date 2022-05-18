В Киеве поднялся сильный ветер: людей призывают не выходить на улицы

В Киеве до конца суток 18 мая будут продолжаться порывы ветра 15-18 м/с. Киевлян и гостей города призывают не выходить на улицы, избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними машины.
Об этом сообщили в КГГА.
Кроме того, все окна домов рекомендуют плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
На улице желательно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.
"Если упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18", — говорится в сообщении.
Напомним, городские власти Киева будут отслеживать спрос на маршрутах наземного транспорта и, соответственно, увеличивать количество подвижного состава. В свою очередь, увеличение количества подвижного состава позволит сократить интервал движения.
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