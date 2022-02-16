В Киеве поднимется сильный ветер: какой прогноз на четверг, 17 февраля

В Киеве поднимется сильный ветер: какой прогноз на четверг, 17 февраля

В столице пройдет дождь.

Погода в Киеве в четверг, 17 февраля, будет пасмурной в течение всего дня. Синоптики предупредили о порывах ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха +1 +3 градуса ночью, +6 +8 градусов днем. Возможен дождь.

В Украине днем температура воздуха прогреется до +9, а в южной части +15, однако сильный ветер будет портить хорошую погоду. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в южной части 10-15° тепла.

В Карпатах дожди с мокрым снегом, порывы ветра 25-30 м/с, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

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