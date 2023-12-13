В Киеве подготовили передвижные котельные в случае критических повреждений энергосистемы — фото

В Киеве коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело тренировку по развертыванию мобильных котельных и переподключению оборудования теплоисточников на альтернативное питание и показали передвижные котельные. В случае массированных ракетных атак такие котельные будут использоваться для обогрева больниц и других критически важных заведений соцсферы.

Об этом сообщила пресс-служба КП.

По информации "Киевтеплоэнерго", может быть задействовано более 20 мобильных котельных.

Тренировки по оперативному развертыванию таких котельных провели на базе Киевского городского центра радиационной защиты населения города Киева от последствий Чернобыльской катастрофы. Две передвижные котельные на автоплатформах были доставлены и подключены к вводу больничных теплосетей.

В Киеве подготовили передвижные котельные / Фото: Киевтеплоэнерго

"В случае чрезвычайной ситуации котельные смогут работать в автономном режиме и обогревать больницы. Тепловая мощность мобильной котельной составляет 600 кВт (или более 0,5 Гкал/час). Она производит теплоноситель температурой до 80 ° C. При этом температуру можно регулировать в зависимости от погодных условий. Котельная оборудована генератором", — говорится в сообщении.

Передвижные котельные в Киеве

Передвижные котельные в Киеве

Передвижные котельные в Киеве

"Киевтеплоэнерго" также отработало оперативное переключение оборудования к альтернативным источникам питания – генераторам.

Главные преимущества мобильных котельных – это автономность, автоматизация и энергоэффективность. За счет размещения непосредственно возле здания-потребителя минимизируются теплопотери, повышается надежность теплоснабжения.

Напомним, в ночь на 13 декабря Киев был атакован ракетами С-400 впервые за почти год.

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