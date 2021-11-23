В Киеве под видом банка мошенники воровали миллионы гривен: как не попасть на обман

В Киеве под видом банка мошенники воровали миллионы гривен: как не попасть на обман

У людей выпытывали конфиденциальную информацию.

В Киеве под видом банка мошенники воровали у украинцев по 1,5 млн. гривен в месяц. Они устроили call-центр и наняли 15 операторов, которые обманывали людей по телефону.

Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.

Злоумышленники покупали базы данных клиентов банков и разработали подробную инструкцию для своих операторов.

Гражданам сообщали о блокировке карты и предлагали пройти верификацию, увеличить лимит на карте или открыть счет с определенным лимитом. Мошенники также звонили, чтобы "подтвердить" увеличение кредитного баланса на банковских картах.

Таким образом операторы выпытывали у людей конфиденциальную информацию, а именно СVV-коды, номера, пин-коды карт и данные для авторизации в онлайн-банкинге. Затем деньги потерпевших переводили в криптовалюту.

Также мошенники звонили украинцам якобы от имени полицейских. Они спрашивали финансовые данные под видом фиксации мошеннических действий с банковскими счетами.

Правоохранители разоблачили двух злоумышленников, которые устроили call-центр и провели в них обыски. По данному факту открыли производство по ч. 4 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, что клиентка "ПриватБанка" под ником Alena2021 потеряла значительную сумму из-за поддельного сайта финучреждения. Она столкнулась с ним при продаже игрушки в Интернете. Ссылку на сайт ей сбросил якобы покупатель.

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