В Киеве под суд пойдет преподавательница гимназии, назвавшая столицу "собственностью Москвы"

Подозреваемая в соцсетях также выражала надежду на победу России в войне против Украины.

В Киеве будут судить преподавательницу гимназии за поддержку действий оккупантов и призывы к свержению власти в Украине, сейчас педагог находится под стражей.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.



Следствие выяснило, что с начала войны России против Украины киевлянка-инструктор из физического воспитания в одной из столичных гимназий неоднократно распространяла в соцсетях сообщения, направленные на поддержку действий РФ и оправдывание ее вооруженной агрессии.

Женщина также признавала правомерной оккупацию части территории Украины российскими войсками, утверждала, что Киев является собственностью Москвы. Подозреваемая также выражала надежду на победу России.



"Выводами экспертиз подтверждено наличие в публикациях женщины публичных оправданий вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации представителей вооруженных формирований государства-агрессора и призывов к свержению конституционного строя в Украине", – говорится в заявлении прокуратуры.



В настоящее время обвиняемая находится под стражей. По поводу нее прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Напомним, недавно в СБУ сообщили, что киберспециалисты службы нейтрализовали в Киеве прокремлевскую "фабрику троллей" и задержали ее организаторов, которыми оказались двое местных жителей.

Кибервойна продолжается поминутно: ее победы и поражения могут стать решающими и на реальном поле бои.

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