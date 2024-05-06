В Киеве под суд отправили мошенников, предлагавших в Европе фейковую работу: как действовала схема (фото)

Организатор создавал собственные веб-сайты с оказанием помощи в трудоустройстве заинтересованных лиц на предприятиях за рубежом.

В Киеве под суд отправили группу мошенников, которые на фейковом трудоустройстве за границей обманули более 270 человек. Они создавали веб-сайты с предложениями по работе в странах Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как стало известно, жулики самостоятельно создавали веб-сайты с предложениями работы в Европе. С потенциальных "клиентов" они брали подписку от восьми до 18 тысяч гривен.

Само преступление правоохранители разоблачили еще в мае прошлого года. Тогда выяснилось, что схему организовал 26-летний мужчина. Он создавал собственные веб-сайты с оказанием помощи в трудоустройстве заинтересованных лиц на предприятиях за рубежом, в частности в странах северной Европы. Уже впоследствии к работе он присоединил трех сообщников, которые выполняли функцию менеджеров и вели коммуникацию с клиентами.

Заказчики находили объявления на веб-сайтах и вносили предоплату на сумму от восьми до 18 тысяч гривен с человека. Для подтверждения надежности компании ее "сотрудники" высылали клиентам договоры несуществующих сделок о согласовании условий для ознакомления и подписания.

“Четырех фигурантов мошеннической схемы полицейские установили и провели ряд обысков по местам проживания и работы организатора и его сообщников. Изъято более 40 тысяч долларов США и 350 тысяч гривен наличными, два автомобиля, украшения с бриллиантами, мобильные телефоны, ноутбуки и банковские карточки и черные записи, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц”, — рассказали в полиции Киева.

Четверым участникам организованной преступной схемы грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве мужчина наткнулся в лесу на боевую часть ракеты Х-69.

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