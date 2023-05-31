В Киеве под поезд в метро попала женщина: пострадавшая погибла, как сейчас работает подземка

На месте происшествия работали правоохранители, график движения поездов изменился.
Киевский метрополитен полностью возобновил свою работу после инцидента, произошедшего днем 31 мая. На одной из станций женщина упала под поезд.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Как отмечается, на пути станции "Дворец "Украина" упала женщина. Из-за этого работа подземки претерпела изменения. На месте трагедии работали правоохранители.
"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажирки на пути на станции "Дворец Украина" К сожалению, случай летальный, все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Графики движения поездов постепенно восстанавливаются", — рассказали в КГГА.
Напомним, что СБУ сообщила о подозрении четырём блоггеркам, публиковавшим в соцсетях работу ПВО во время российских обстрелов Киева 16 мая.
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