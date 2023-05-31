В Киеве под поезд в метро попала женщина: пострадавшая погибла, как сейчас работает подземка

Киевский метрополитен полностью возобновил свою работу после инцидента, произошедшего днем 31 мая. На одной из станций женщина упала под поезд.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отмечается, на пути станции "Дворец "Украина" упала женщина. Из-за этого работа подземки претерпела изменения. На месте трагедии работали правоохранители.

"Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажирки на пути на станции "Дворец Украина" К сожалению, случай летальный, все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Графики движения поездов постепенно восстанавливаются", — рассказали в КГГА.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении четырём блоггеркам, публиковавшим в соцсетях работу ПВО во время российских обстрелов Киева 16 мая.

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