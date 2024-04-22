В Киеве под колесами городской электрички погибла женщина – подробности

В Киеве утром 22 апреля произошел несчастный случай – под колесами городской кольцевой электрички погибла женщина. Событие произошло на перегоне между станциями "Русановка" и "Левобережная".

Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express.

"К сожалению, снова повод напомнить о безопасности на путях: в 09:45 имеем случай смертельной травмы женщины", — говорится в сообщении.

Железнодорожники объявили о задержке движения городской кольцевой электрички из-за следственных действий.

Киевлян призывали быть максимально внимательными на железной дороге и пересекать колеи только в определенных местах, убедившись в отсутствии поезда.

Напомним, в Киеве ученика жестоко избили в школе – у него разрыв яичка (подробности, фото).

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