В Киеве под Кабмином полиция проводит спецоперацию: подробности

В Киеве под Кабмином полиция проводит спецоперацию: подробности

Сейчас с мужчиной со взрывчаткой ведутся переговоры.

В Киеве проводится специальная полицейская операция.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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"Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать", — сообщили в полиции.

В Киеве введена специальная полицейская операция.

Сейчас с мужчиной ведутся переговоры.

В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом.

Спецназовцы готовятся к штурму здания правительства.

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