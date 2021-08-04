В Киеве под Кабмином полиция проводит спецоперацию: подробности

Сейчас с мужчиной со взрывчаткой ведутся переговоры.
В Киеве проводится специальная полицейская операция.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня, около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать", — сообщили в полиции.
В Киеве введена специальная полицейская операция.
Сейчас с мужчиной ведутся переговоры.
В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом.
Спецназовцы готовятся к штурму здания правительства.