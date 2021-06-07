В Киеве почти на два месяца перекрыто движение возле железнодорожной станции "Зенит": схема объезда

На проспекте Степана Бандеры начался масштабный ремонт разворота у станции "Зенит" от улицы Елены Телиги.

В Киеве до 20 июля на развороте на проспекте Степана Бандеры возле железнодорожной станции "Зенит" перекрыто движение транспорта.

На проспекте начался масштабный ремонт разворота у железнодорожной станции "Зенит" от улицы Елены Телиги.

Также читайте В Киеве более чем два месяца закроют движение скоростного трамвая

Об этом информирует "Киевавтодор".

Во время ремонта проезд разворотом перекрыто.

Схема объезда:

ул. О. Телиги — ул. А. Терехина — ул. Новоконстантиновская — разворот под путепроводом — ул. Новоконстантиновская — ул. С. Скляренко;

также возможно выполнить разворот на проспекте Оболонском возле станции метро "Почайна".

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Напомним, в Киеве с 7 июня по 25 июля на Краснозвездном проспекте частично ограничат движение. На бульваре начинается масштабный средний ремонт. Покрытие будут обновлять по всей длине Чоколовского бульвара в направлении Севастопольской площади.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку