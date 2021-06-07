В Киеве почти на два месяца перекрыто движение возле железнодорожной станции "Зенит": схема объезда

На проспекте Степана Бандеры начался масштабный ремонт разворота у станции "Зенит" от улицы Елены Телиги.
В Киеве до 20 июля на развороте на проспекте Степана Бандеры возле железнодорожной станции "Зенит" перекрыто движение транспорта.
На проспекте начался масштабный ремонт разворота у железнодорожной станции "Зенит" от улицы Елены Телиги.
Об этом информирует "Киевавтодор".
Во время ремонта проезд разворотом перекрыто.
Схема объезда:
- ул. О. Телиги — ул. А. Терехина — ул. Новоконстантиновская — разворот под путепроводом — ул. Новоконстантиновская — ул. С. Скляренко;
- также возможно выполнить разворот на проспекте Оболонском возле станции метро "Почайна".
Напомним, в Киеве с 7 июня по 25 июля на Краснозвездном проспекте частично ограничат движение. На бульваре начинается масштабный средний ремонт. Покрытие будут обновлять по всей длине Чоколовского бульвара в направлении Севастопольской площади.