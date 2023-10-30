В Киеве почти 100 человек устроили громкую вечеринку во время комендантского часа: чем все завершилось

Полиция разогнала громкую студенческую вечеринку во время комендантского часа.

В ночь с 27 на 28 октября в Шевченковском районе Киева правоохранители во время комендантского часа обнаружили, что студенты-первокурсники устроили вечеринку.

Об этом ТСН.ua рассказали в пресс-службе полиции столицы.

Правоохранители во время комендантского часа, проводя патрулирование, обнаружили вечеринку с участием молодежи.

"По этому адресу расположено нежилое здание, на третьем этаже которого было помещение. Его арендовали первокурсники столичного вуза для "посвящения" в студенты", — говорится в сообщении.

В отделение полиции доставлены 97 человек, из которых 34 – несовершеннолетние.

На организаторов "тусы" были составлены админпротоколы по статьям:

"Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения",

"Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по правилам соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах",

также было составлено четыре протокола по статье "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде"

С родителями несовершеннолетних правоохранители провели профилактические беседы.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли клуб, работавший в комендантский час. Выявивший нарушение журналист Михаил Ткач заявил, что его "пугали" военкоматом.

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