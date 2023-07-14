В Киеве по пяти мостам фактически нельзя ездить: Кличко предупредил киевлян о критической ситуации (фото)

Сейчас ремонтируются Северный и Южный мосты, в аварийном состоянии находятся мост Патона и мост Метро, а Дарницкий мост не введен в эксплуатацию.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что пять ключевых автомобильных мостов в столице непригодны к пользованию, а шестой – Подольско-Воскресенский – до сих пор не достроен.

Об этом Кличко написал в Facebook.

По словам городского головы, сейчас ремонтируются Северный и Южный мосты, в аварийном состоянии находятся города Патона и мост Метро, а Дарницкий мост не введен в эксплуатацию.

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Что касается моста Патона, Кличко отметил, что город этот мост регулярно обследует, осуществляет критически важные ремонтные работы, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

"В аварийном состоянии мост Метро. Его конструкция в советское время была экспериментальной, — таких мостов было всего несколько в СССР. И на сегодняшний день остался только в Киеве. Перестроить его стоит минимум 500 млн евро. Это по оценкам европейских специалистов (ЕБРР), с которыми мы до войны разрабатывали проект и были договоренности о финансировании масштабного проекта", — говорится в сообщении.

По его словам, город разрабатывает проект первоочередных противоаварийных работ по этому мосту. "Планируем начать обновление моста Метро в следующем году. Напомню, что часть этого мостового перехода — мост через Русанский пролив — обновили в 2020 году", — добавил мэр.

"Чтобы разгрузить и закрыть на ремонт мост Метро, мы делаем все, чтобы в этом году запустить автомобильное сообщение между левым и правым берегом Подольско-Воскресенским мостовым переходом. Работы там продолжаются" — подчеркнул он.

Виталий Кличко напомнил, что город ремонтирует Северный мост и заменяет деформационные швы на Южном мосту, где планируется завершить работу до конца лета. С 2018 по 2022 годы в столице провели ремонты на 23 мостовых сооружениях.

"Что же касается Дарницкого моста, о якобы достройке которого сегодня рапортуют. Этот мост — часть инфраструктуры Киева, но находится на балансе не города, а Мининфраструктуры. Потому что более 20 лет объект — в незавершенном состоянии. В течение нескольких лет столица просила передать сооружение на баланс города — чтобы иметь возможность обслуживать и достроить его. Этого так и не произошло. Недавно открыли съезды с моста, но он, подчеркну, до сих пор остается объектом незавершенного строительства, потому что в эксплуатацию не введен", — подытожил мэр.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как ремонтируется "золотая" брусчатка в центре Киева.

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