В Киеве по Мариинскому парку ходил голый мужчина с плакатом "Воевать грех": появилось видео

В Киеве в субботу, 20 мая, в Мариинском парке киевляне заметили совершенно голого мужчину. Он шел по парку с плакатом "Воевать грех" и выкрикивал такой же слоган.

К слову, в парке в субботний день было много людей. Но на мужчину, судя по видео, никто особого внимания не обращал.

Позже мужчину задержали полицейские.

"Задержанный полицейскими, думаю, будет детально проверен специальными службами", — написал основатель сообщества dtp.kiev.ua Влад Антонов.

В Мариинском парке киевляне заметили обнаженного мужчину с плакатом "Воевать грех"

Напомним, в Броварах под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку, пока мать оставила ее у подруги.

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