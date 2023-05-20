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В Киеве по Мариинскому парку ходил голый мужчина с плакатом "Воевать грех": появилось видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2529
Время на прочтение
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В Киеве по Мариинскому парку ходил голый мужчина с плакатом "Воевать грех": появилось видео

В Мариинском парке голый мужчина с плакатом выкрикивает слоган "Воевать грех" / Фото: скриншот с видео

Мужчину с плакатом задержали столичные полицейские.

В Киеве в субботу, 20 мая, в Мариинском парке киевляне заметили совершенно голого мужчину. Он шел по парку с плакатом "Воевать грех" и выкрикивал такой же слоган.

К слову, в парке в субботний день было много людей. Но на мужчину, судя по видео, никто особого внимания не обращал.

Позже мужчину задержали полицейские.

"Задержанный полицейскими, думаю, будет детально проверен специальными службами", — написал основатель сообщества dtp.kiev.ua Влад Антонов.

В Мариинском парке киевляне заметили обнаженного мужчину с плакатом "Воевать грех"

В Мариинском парке киевляне заметили обнаженного мужчину с плакатом "Воевать грех"

Напомним, в Броварах под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку, пока мать оставила ее у подруги.

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Дата публикации
Просмотры
2529
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