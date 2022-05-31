В Киеве пляжный сезон пока начинать не будут – КГГА

В Киеве пляжный сезон пока начинать не будут – КГГА

В Киеве обслуживание пляжей и зон отдыха производится в штатном режиме.

Несмотря на это, пляжный сезон в столице пока не будет начинать. Кроме того, в условиях военного положения и ради безопасности посещать пляжи пока не советуют.

Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

"Обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах, приступают к лабораторным исследованиям воды поверхностных водоемов и питьевой воде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территориях пляжей и зон отдыха Киева приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, в Киеве ботанический сад имени Гришко был закрыт для посетителей в связи с обследованием на наличие взрывчатки. Площадь ботанического сада немалая, почти 130 га, так что работы пиротехников затянутся на неделю-две.

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