В Киеве пляжный сезон пока начинать не будут – КГГА

В Киеве обслуживание пляжей и зон отдыха производится в штатном режиме.
Несмотря на это, пляжный сезон в столице пока не будет начинать. Кроме того, в условиях военного положения и ради безопасности посещать пляжи пока не советуют.
Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.
"Обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах, приступают к лабораторным исследованиям воды поверхностных водоемов и питьевой воде", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территориях пляжей и зон отдыха Киева приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.
Как сообщалось, в Киеве ботанический сад имени Гришко был закрыт для посетителей в связи с обследованием на наличие взрывчатки. Площадь ботанического сада немалая, почти 130 га, так что работы пиротехников затянутся на неделю-две.
Читайте также:
- Есть ли угроза повторного наступления на Киев: в КМВА ответили
- Дорога на Киев открыта: возобновлено движение грузовиков на Житомирской трассе (фото)
- Улица Арестовича и станция метро "Буча": в Киевсовете объяснили, почему так не переименуют и какие названия рассматривают