Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве пляжный сезон пока начинать не будут – КГГА

Дата публикации
Просмотры
1
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве пляжный сезон пока начинать не будут – КГГА

Фото: из соцсетей

В Киеве обслуживание пляжей и зон отдыха производится в штатном режиме.

Несмотря на это, пляжный сезон в столице пока не будет начинать. Кроме того, в условиях военного положения и ради безопасности посещать пляжи пока не советуют.

Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

"Обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, работники находятся на рабочих местах, приступают к лабораторным исследованиям воды поверхностных водоемов и питьевой воде", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территориях пляжей и зон отдыха Киева приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, в Киеве ботанический сад имени Гришко был закрыт для посетителей в связи с обследованием на наличие взрывчатки. Площадь ботанического сада немалая, почти 130 га, так что работы пиротехников затянутся на неделю-две.

Читайте также:

Будет ли наступление на Киев и северные области: Жданов утверждает, что россиянам нечем атаковать

Будет ли наступление на Киев и северные области: Жданов утверждает, что россиянам нечем атаковать
Следующая публикация