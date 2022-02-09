В Киеве планируют запретить пристройку на фасадах объектов культурного наследия

Документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета, а также его должны рассмотреть на пленарном заседании горсовета.

В Киеве планируют запретить пристройку на фасадах объектов культурного наследия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Под запрет попадут:

размещение систем кондиционирования воздуха, если они портят архитектурный облик исторического здания;

утепление и остекление имеющихся балконов и лоджий, их достройка, расширение и т. п.;

расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.

"Владельцам таких "надстроек" будет даваться год на демонтаж. Впоследствии исполнительный орган будет выписывать штраф, и "Киевблагоустройство" будет возвращать зданию исторический облик", — рассказал профильный заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

Документ уже поддержали профильные комиссии Киевсовета, также он должен быть рассмотрен на пленарном заседании городского совета.

Напомним, жильцы одной из столичных многоэтажек на крыше своего 18-этажного дома обнаружили, по сути, еще одну квартиру. Часть крыши, являющейся сособственностью всех жильцов, захватил владелец квартиры на последнем этаже. Крыша застраивается невероятно быстро.

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