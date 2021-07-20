В Киеве планируют ввести мораторий на застройку в центре

В Киеве планируют ввести мораторий на застройку в центре

Предполагается также запрет реконструкции зданий с изменением геометрических параметров.

В Киеве планируют ввести временный мораторий на застройку в центральной части столицы.

Предполагается также запрет реконструкции зданий с изменением геометрических параметров.

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Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

Инициатором проекта решения стал депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Григорий Маленко. Соавторами проекта решения выступили заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко и депутат Киевского городского совета, секретарь Постоянной комиссии по вопросам экологической политики Евгения Кулеба.

Как отметил Григорий Маленко, центральная часть Киева является туристическим лицом столицы, местом концентрации исторического наследия и экономической деятельности.

"Бесконтрольная жилая застройка центра приведет к уничтожению исторического ареала, значительному ухудшению среды обитания, чрезмерному уплотнению застройки, перегрузке инфраструктуры и снижению уровня туристической привлекательности Киева. Поэтому мы подали проект решения со следующим предложением. До того, как будет утвержден новый Генеральный план города, ввести полный запрет-мораторий на осуществление любых строительных работ по строительству нового жилья в центральной части Киева. Город, наконец, должен начать жить цивилизованно и планировать свое развитие", — подчеркнул Григорий Маленко.

По словам депутата Евгении Кулебы, проектом решения предусматривается также и запрет на осуществление работ по реконструкции зданий с изменением существующих геометрических параметров.

В то же время уточняется, что мораторий на осуществление подготовительных и строительных работ по строительству (нового строительства, реконструкции) в пределах центральной планировочной зоны города Киева не распространяется на проведение реконструкции, реставрации, капитального ремонта зданий и сооружений в пределах геометрических параметров зданий.

"В дальнейшем будет разрешено проводить строительство, реконструкцию объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры", — отметила Кулеба.

Напомним, киевляне защитили здание "Квіти України". Шевченковский районный суд наложил арест на любые действия с модернистской памяткой в центре столицы.

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