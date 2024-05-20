В Киеве планируют создать пантеон украинских Героев – где будет военное кладбище

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович рассказал, что для Национального пантеона украинских героев нашли новое знаковое место в центре Киева, но его возведение возможно только после стабилизации украинской экономики.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Дробович отметил, что УИНП разработал концепцию военного кладбища еще до полномасштабного вторжения России и передал его в Кабмин на утверждение.

"Там она (концепция — ред.) до сих пор находится. Логика была такая. Первый уровень уважения – это секторы военных захоронений. Институт разработал рекомендации, и они реализованы… Второй уровень – это Национальное военное мемориальное кладбище... Третий уровень – это, собственно, Национальный пантеон. По нашей концепции – это локация в центре Киева, в его древней части, которая должна показать символическую тягу нашего тысячелетнего пути к самим себе, пути нашей государственности", - рассказал Дробович.

Глава УИНП отметил, что хотя концепция пантеона пока правительством не принята, на сегодняшний день есть четкий сдвиг в вопросе места его размещения.

Так, по его словам, ранее обсуждалось как локация только место под так называемой Аркой дружбы народов, а пока появилась другая локация в центре Киева еще более знаковая.

"Мы уже имеем предварительное согласие собственника земельного участка, это государственный институт", - добавил глава УИНП, но саму локацию не назвал.

На вопрос, когда можно будет говорить о строительстве пантеона, глава УИНП заявил, что "это не обязательно конец войны, но это точно стабилизация экономики".

"То есть это тогда, когда инфраструктурные проекты символического характера не будут вызывать у людей такие болезненные реакции", – резюмировал Антон Дробович.

Напомним, в Минветеранов рассказали, когда героев будут хоронить на Военном мемориальном кладбище.

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