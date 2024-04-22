В Киеве планируют ремонт тоннеля между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко": будут ли ездить поезда

Станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году.

Между станциями метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" планируется капитальный ремонт тоннеля. Местные власти уверяют, что никаких изменений в работе станций не будет.

Об этом сообщает КГГА.

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"Капитальный ремонт тоннелей между этими станциями, который планировали заранее, будут выполнять без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения определят после государственной экспертизы. Эти станции и перегонные тоннели работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Отмечают, что станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году, поэтому они нуждаются в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля.

"Киевский метрополитен" отмечает, что заблаговременно будет информировать пассажиров о начале ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метро.

Напомним, ранее мы сообщали, что станции метро в Киеве заделывают ТЦ. Больше об этом читайте ЗДЕСЬ.

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