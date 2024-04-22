В Киеве планируют ремонт тоннеля между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко": будут ли ездить поезда

Станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году.
Между станциями метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" планируется капитальный ремонт тоннеля. Местные власти уверяют, что никаких изменений в работе станций не будет.
Об этом сообщает КГГА.
"Капитальный ремонт тоннелей между этими станциями, который планировали заранее, будут выполнять без остановки движения поездов. Окончательные проектные решения определят после государственной экспертизы. Эти станции и перегонные тоннели работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Отмечают, что станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году, поэтому они нуждаются в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля.
"Киевский метрополитен" отмечает, что заблаговременно будет информировать пассажиров о начале ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метро.
Напомним, ранее мы сообщали, что станции метро в Киеве заделывают ТЦ. Больше об этом читайте ЗДЕСЬ.
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