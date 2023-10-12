В Киеве планируют переименовать проспект Воздухофлотский: стало известно, какое название может получить

В Киеве планируют переименовать проспект Воздухофлотский в проспект Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Как стало известно, по поручению командующего Воздушными силами Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука, командный и личный состав воздушного командования "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад" на пленарном заседании Киевского городского совета 5 октября 2023 года обратились к депутатов и Киевского городского головы Виталия Кличко с просьбой о переименовании проспекта Воздухофлотского на проспект Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

“Командующий воздушным командованием "Центр" генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко во время своего выступления в сессионном зале подчеркнул депутатам, что указанное переименование призвано отметить особые боевые заслуги, мужество, отвагу и героизм личного состава Воздушных сил ВСУ, выявленных во время защиты, территориальной целостности Украины Киевская городская военная администрация и лично я поддерживаем обращение Воздушных сил и надеемся, что киевляне одобрительно отреагируют на эту инициативу, рассчитываем на поддержку и всестороннюю помощь властям неба — тем, кто прогнал вражеское нашествие, кто держит небо, берег и до сих пор бережет покой сердца нашего. города Киева и нашей родной Украины”, — подчеркнул Сергей Попко.

Он также добавил, что новое название проспекта подчеркнет уважение, любовь и уважение киевлян к победам наших Героев. Исторически запечатлевается навечно память и благодарность – защитникам неба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в Киеве бушуют страсти вокруг переименования Воздухофлотского проспекта. Точнее, новое название для этой городской магистрали, протяженностью более 6 километров.

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