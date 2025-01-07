В Киеве планируют изменить режим работы транспорта во время воздушных тревог

КМВА хочет разработать новый алгоритм транспорта во время тревог.
На ближайшем заседании Совета Обороны Киева будет рассматриваться ряд важных вопросов, влияющих на жизнедеятельность города.
Об этом сообщил Тимур Ткаченко, передает Киевская городская военная администрация (КМВА).
В частности, планируется обсуждение таких пунктов
Алгоритм работы общественного транспорта при воздушных тревогах. Этот вопрос вызвал оживленную дискуссию среди жителей столицы и теперь его планируют урегулировать на уровне Совета Обороны. Речь идет о создании четких правил для наземного транспорта, обеспечивающих безопасность пассажиров и водителей при угрозе ракетных ударов.
Служебные командировки за границу. Предлагается ввести обязательное согласование таких командировок для представителей органов местного самоуправления и работников КМВА. Целью этой цели является усиление контроля за служебными поездками и согласование их с Советом Обороны.
Ликвидация поврежденных автомобилей. На улицах Киева остаются автомобили, поврежденные в результате ракетных ударов. Их планируют оперативно убрать, чтобы освободить городское пространство и улучшить условия для передвижения транспорта и пешеходов.
Эти вопросы являются частью усилий КМВА, направленных на адаптацию города к условиям военного положения и улучшение организации его жизнедеятельности.
Напомним, ранее мы писали о том, что киевляне требуют не останавливать общественный транспорт во время тревоги.
Читайте также: