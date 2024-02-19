В Киеве планируется текущий ремонт Северного моста: в какую сумму обойдется

Подрядчик должен завершить работы до конца 2024 года.

В Киеве планируют до конца года провести текущий ремонт дороги на Северном мосту через реку Днепр за 28 млн грн.

Об этом свидетельствует объявление на сайте Prozorro, обнародовавшее коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей Киева "Киевавтодормост".

В ходе текущего ремонта на Северном мосту обновят дорожную одежду и деформационные швы, а также контактную сеть троллейбуса в сторону проспекта Степана Бандеры.

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Подрядчик должен завершить работы до конца 2024 года. Аукцион пройдет 26 февраля.

Напомним, ранее сайт ТСН.ua рассказывал об открытии Подольско-Воскресенского моста в Киеве: что осталось сделать и почему к нему придется "плыть".

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