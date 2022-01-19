В Киеве пес пять дней охранял тело своего мертвого хозяина: после этого его хотели усыпить

В Киеве пес пять дней охранял тело своего мертвого хозяина: после этого его хотели усыпить

Сейчас волонтеры для Дарта ищут новых хозяев.

В Киеве пес породы Кане-Корсо охранял тело своего мертвого хозяина. К усопшему он не подпускал ни полицию, ни спасателей.

Об этом сообщили в группе "Команда спасения животных".

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Как выяснилось, пес по кличке Дарт охранял квартиру, в которую не могли попасть экстренные службы. Поэтому стражи порядка позвонили волонтерам и попросили помочь убрать четверолапого.

“После этого якобы будущие хозяева ввели успокоительный препарат собаке и сказали, что повезут на эвтаназию. Отдать пса в расцвете сил на усыпление спасатели не смогли. Пес был под действием успокоительного, ему в любом случае нужен был ветеринарный осмотр, потому собаку госпитализировали. Сейчас пес здоров, но все еще находится в клинике на стационаре”, — отметили в волонтерской группе.

Всего Дарт провел с мертвым телом в квартире пять дней. В результате чего получил сильный стресс, от которого все еще отходит.

Сейчас Команда для Дарта ищет новых хозяевов. Ему пять лет, он кастрирован.

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