В Киеве первоклассники будут иметь дополнительную неделю каникул: когда именно

Отметим, что школы в рамках учебного года могут самостоятельно определять даты каникул.

В Киеве первоклассники будут иметь дополнительную неделю каникул. Учащиеся будут отдыхать от учебы в течение 19-25 февраля 2024 года.

Об этом говорится в постановлении правительства от 28 июля (№782).

Отметим, что школы в рамках учебного года могут самостоятельно определять даты каникул.

Напомним, зимние каникулы в школах Киева начались 23 декабря 2023 года. Школьники отдыхали две недели. К учебе они вернулись 8 января 2024 года.

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