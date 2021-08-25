В Киеве перевернулся молдовский автобус, до отказа набитый пассажирами: много пострадавших

В Киеве перевернулся молдовский автобус, до отказа набитый пассажирами: много пострадавших

На месте работало много врачей скорой, ГСЧС, служба КАРС и правоохранители.

В Киеве в ночь на 25 августа произошло ДТП с участием автобуса сообщением "Кишинев-Москва".

Об этом сообщает " Киив.Оперативний ".

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Авария произошла на спуске с улицы Елены Телиги (в сторону Почайной) возле АЗС "БРСМ". Водитель автобуса сообщением "Кишинев — Москва", не справился с управлением, въехал в бордюр и перевернулся на бок. Автобус прошел в считанных сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС.

Отмечается, что автобус был полностью набит пассажирами. За помощью врачей обратились 18 человек, из которых 8 были госпитализированы.

На месте работало много врачей скорой, ГСЧС, служба КАРС и правоохранители.

Напомним:

В венгерской столице Будапеште, утром 15 августа произошла авария с участием пассажирского автобуса. Автобус съехал с дороги и перевернулся.

А в Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком. Авария произошла в Лодзинском воеводстве. В аварии пострадали 11 детей и двое взрослых — это водитель автобуса и его напарник.

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