В Киеве перевернулась скорая, перевозившая пациента: фото

Водитель автомобиля Opel не предоставил преимущество в движении карете скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора. В результате столкновения спецтранспорт перекинулся, а его водитель получил телесные повреждения.

В Днепровском районе Киева перевернулась скорая с людьми.

Водитель легковушки не предоставил преимущество в движении в карете скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками. В результате столкновения спецтранспорт перекинулся, в результате чего пострадал водитель экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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В субботу, 4 февраля, в 11:06, на спецлинию 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на проспекте Мира в Днепровском районе Киева. Пр указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, патрульные полицейские и врачи.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Opel не предоставил преимущество в движении карете скорой, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора. В результате столкновения спецтранспорт перекинулся, а его водитель получил телесные повреждения. Пациента, транспортировку которого осуществляла карета скорой, немедленно передали медикам, которые приехали на вызов. В результате ДТП водитель легковушки не пострадал", — говорится в сообщении полиции.

Сейчас на месте происшествия полицейские проводят необходимые первоочередные следственные действия для установления причин и обстоятельств данного происшествия.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. После установления всех обстоятельств ему будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Напомним, двое блогеров, которые издевались над беспомощными девушками и снимали их в порно, арестованы. Еще шесть — издали повестки в военкомат.

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