В Киеве пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрывали для пассажиров

В метро был обнаружен подозрительный предмет, но информация о взрывчатке не подтвердилась.

Обновление: По состоянию на 9:05 метро работает в обычном режиме.

"Проверка пересадочного узла между станциями метро "Золотые ворота" и "Театральная" завершена. Метро работает в обычном режиме", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В Киеве пересадочный узел между станциями метро "Золотые ворота" и "Театральная" закрывали для пассажиров.

Обнаружен подозрительный предмет.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Правоохранители проводят проверку.

В то же время поезда на станциях "Театральная" и "Золотые ворота" останавливаются. Люди могут зайти и выйти из вагонов.

"Поезд останавливается на станции, все ок, только пересадочный узел не работает. Когда проезжали мимо, то на самой станции людей было совсем немного", - рассказала ТСН.ua очевидица.

Пересадочний вузол перевірено відповідними службами. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станції працюють у звичайному режимі. Відео: Варта Голосієва Опубліковано Київ Оперативний Середа, 4 серпня 2021 р.

Напомним, 4 августа утром ветеран АТО на входе в правительственное здание размахивал похожим на взрывное устройство предметом и угрожал его взорвать. Переговоры продолжались 10 минут и, наконец, мужчину задержали.

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