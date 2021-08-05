В Киеве пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрывали для пассажиров

В метро был обнаружен подозрительный предмет, но информация о взрывчатке не подтвердилась.
Обновление: По состоянию на 9:05 метро работает в обычном режиме.
"Проверка пересадочного узла между станциями метро "Золотые ворота" и "Театральная" завершена. Метро работает в обычном режиме", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
В Киеве пересадочный узел между станциями метро "Золотые ворота" и "Театральная" закрывали для пассажиров.
Обнаружен подозрительный предмет.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Правоохранители проводят проверку.
В то же время поезда на станциях "Театральная" и "Золотые ворота" останавливаются. Люди могут зайти и выйти из вагонов.
"Поезд останавливается на станции, все ок, только пересадочный узел не работает. Когда проезжали мимо, то на самой станции людей было совсем немного", - рассказала ТСН.ua очевидица.
Пересадочний вузол перевірено відповідними службами. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станції працюють у звичайному режимі. Відео: Варта ГолосієваОпубліковано Київ Оперативний Середа, 4 серпня 2021 р.
Напомним, 4 августа утром ветеран АТО на входе в правительственное здание размахивал похожим на взрывное устройство предметом и угрожал его взорвать. Переговоры продолжались 10 минут и, наконец, мужчину задержали.
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