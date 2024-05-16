В Киеве перенесут недавно открытый мурал с Залужным: что произошло (фото)

Мурал разместят с другой стороны здания детского дома-интерната, чтобы желающие сфотографироваться не лазили через забор.

В Киеве перенесут мурал с портретом бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Его открыли только в начале мая.

Руководитель проекта Евгения Фуллен сообщила в Facebook, что мурал размером более 120 квадратных метров разместят с другой стороны здания Святошинского детского дома-интерната по ул. Котельникова, 51.

Фуллен объяснила, что стенопись, созданную художником Евгением Кучером, перенесут из-за того, что многие желающие сфотографироваться с портретом Залужного перелезали через забор.

Посмотреть мурал с Залужным можно по адресу ул. Котельникова, 51/Фото: facebook.com/eugene.fullen

"Друзья, с муралом Залужного все хорошо! Мы разместим его с другой стороны фасада для того, чтобы все желающие могли сделать фото на фоне мурала и не перелезать через забор! Решили это по причине того, чтобы прежде всего не травмировать детей, поскольку наплыв желающих сфоткать очень большое, но это же закрытое заведение!" – написала художница и руководительница проекта мурала с Залужным.

Фуллен попросила тех, кто хочет сделать снимок, перестать перелезать через забор, ведь его вскоре перенесут на часть здания со свободным доступом.

Главный художник мурала – Евгений Кучер (Самый Кудрявый)/Фото: facebook.com/eugene.fullen

Напомним, мурал с изображением Валерия Залужного презентовали 1 мая. Мурал установил рекорд, став самой большой стенописью военачальника в Украине. Его размер составляет более 120 квадратных метров.