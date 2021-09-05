В Киеве перекрыто ряд дорог из-за веломарафона: список улиц

Водителям стоит выбрать другие пути.

В связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18:00 в столице перекрыто движение транспорта на нескольких улицах. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в своей заметке в социальной сети.

Движение ограничат на таких улицах:

♦ Академика Кржижановского;

♦ Василия Степанченко;

♦ Коростенский;

♦ Генерала Наумова;

♦ Рабочей;

♦ бульваре Академика Вернадского;

♦ участках прилегающих улиц;

♦ автодороге Р30 (Новоирпинський трассе).

По данным организаторов, веломарафон называется "Киевская сотка 2021" и имеет две дистанции — 50 и 100 км. Участвуют все желающие — и женщины, и мужчины.

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