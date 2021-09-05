В Киеве перекрыто ряд дорог из-за веломарафона: список улиц

Водителям стоит выбрать другие пути.
В связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18:00 в столице перекрыто движение транспорта на нескольких улицах. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева в своей заметке в социальной сети.
Движение ограничат на таких улицах:
♦ Академика Кржижановского;
♦ Василия Степанченко;
♦ Коростенский;
♦ Генерала Наумова;
♦ Рабочей;
♦ бульваре Академика Вернадского;
♦ участках прилегающих улиц;
♦ автодороге Р30 (Новоирпинський трассе).
По данным организаторов, веломарафон называется "Киевская сотка 2021" и имеет две дистанции — 50 и 100 км. Участвуют все желающие — и женщины, и мужчины.