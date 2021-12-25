В Киеве перекрыли мост Патона в обе стороны: что произошло

Сейчас на постройке работают правоохранители.
В Киеве сегодня, 25 декабря, перекрыто движение по мосту Патона в оба направления.
Об этом сообщает прессслужба КГГА.
"Поступил телефонный звонок о минировании моста им. Патона", — говорится в сообщении.
Сейчас на постройке работают правоохранители.
Движение по мосту Патона ограничено.
Напомним, ранее 25 декабря в Киеве срочно эвакуировали людей из ТЦ River Mall.
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