В Киеве перекрыли мост Патона в обе стороны: что произошло

В Киеве перекрыли мост Патона в обе стороны: что произошло

Сейчас на постройке работают правоохранители.

В Киеве сегодня, 25 декабря, перекрыто движение по мосту Патона в оба направления.

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Об этом сообщает прессслужба КГГА.



"Поступил телефонный звонок о минировании моста им. Патона", — говорится в сообщении.



Сейчас на постройке работают правоохранители.

Движение по мосту Патона ограничено.

Напомним, ранее 25 декабря в Киеве срочно эвакуировали людей из ТЦ River Mall.

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